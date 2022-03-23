'Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın'
Hamile kalmayı planlayan anne adaylarının kendilerini hazırlaması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, “Aşırı kilo veya aşırı zayıflık gebelikte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle gebelik öncesi sağlıklı kilonuza ulaşmaya çalışın. Enfeksiyonlardan uzak durun ve aşılarınızı tamamlayın” dedi.
Gebelik süreci, her anne adayı için önem taşıyor. Fakat uzmanlar, gebe kalmadan önce de, vücudu bu sürece hazırlamak gerektiğini vurguluyor. Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, hamile kalmayı planlayan anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.
Yılmaz, her gebeliğin kendine özel olduğunu belirterek, “Gebelik öncesi sağlık durumunuz ve alabileceğiniz önlemler sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek şansınızı yükseltiyor. Bazı kadınlar için vücudunu ve zihnini gebeliğe hazırlamak aylar alırken kimi kadınlar için daha da uzun sürebiliyor. İlk çocuğunuz da olsa, dördüncü doğumunuz da olacak olsa her gebelik kendine özeldir ve bazı önlemler gebeliğin daha sağlıklı geçirilmesine katkıda bulunur” dedi.
"ENFEKSİYONLARDAN UZAK DURUN"
Maddi olarak tasarruf yapmaya başlayın. Zihin sağlığı
hayatı nasıl gördüğümüz, düşündüğümüz ve hayatla nasıl başa çıkacağımızı
etkiler. Hayatta kendini en iyi durumda hissetmek için, hayatınızın iyi olduğunu
kabul etmek ve kendinizi değerli görmeniz gerek. Herkes zaman zaman sıkıntılar
yaşayabilir, üzgün veya mutsuz olabilir. Duygularınız hakkında doktorunuz ve
psikoloğunuzdan yardım ve tedavi alabilirsiniz."
"3 AY ÖNCESİNDEN FOLİK ASİT DESTEĞİ ŞART"
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, hamilelikten 3 ay önce folik asit
desteğine başlanması gerektiğini ifade ederek, “Folik asit bir B vitamini
türevidir. Gebelikten üç ay önce başlanması önerilen folik asit, son bir ayda
başlansa bile bebeği bazı önemli doğumsal sakatlıklardan koruyor. Gebelik
düşünüldüğü anda günlük 400 mg başlanması önerilir. Yüksek dozlu (5 mg) folik
asitler her gebelik için uygun olmamakla birlikte, daha önce nöral tüp defekti
olan bir gebelik sonrası, şeker varsa, aile öyküsü varsa, epilepsi ilacı
kullanılıyorsa yüksek doz folik asit kullanılması gerekebilir. Gebeliğin ilk üç
ayında da folik asit kullanımı önerilmektedir” ifadelerini kullandı.
"BAZI İLAÇLARI KULLANMAYI BIRAKIN"
"KİRLİ ÇEVREDEN VE KİMYASALLARDAN UZAK DURUN"
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