Sağlıklı iletişim nasıl kurulur?

10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım ilişkilerde iletişimin ‘altın kuralları’nı sıraladı.

Etkin dinlemenin önemine değinen Yıldırım, “Söz karşı taraftayken ne söyleyeceğinizi düşünmek yerine tüm dikkatinizi karşınızdaki kişinin ifade etmeye çalıştıklarına verin. Bir sonraki adımda kendi söyleyeceklerinizi düşünmek, ötekinin size sunmaya çalıştığı mesajı anlamlandıramamanıza sebep olacaktır” diye konuştu.

“SUÇLAYICI İÇERİK TAŞIMAMASINA DİKKAT EDİN”

İletişim esnasında dilin yapısına dikkat etmek gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım, “Konuşurken kullanacağınız sözcüklerin suçlayıcı içerik taşımasına sebep olacak şey sen dilidir. Yüklemin sonuna getirilen ikinci tekil ya da çoğul şahıs eki maalesef iletişimi engel olmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Örneğin; “Beni üzdün” yerine “Bu davranışın karşısında çok üzüldüm. “Sorumsuzsun, hiçbir şeye destek olmuyorsun” yerine “Bir şeyleri desteğin olmadan yapmaya çalıştığımda çok yoruluyorum” tercih edilmelidir” dedi.

SES TONUNUZU AYARLAYIN

Seçilen kelimeler kadar tonlamanın da önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Ses tonunuz duygularınızı eser miktarda içine katacağınız bir tonda kalmalı. Öfke hissini iletişimde bağırarak davranışa dönüştürmek yerine içeriğe yansıtmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin, “Şu anda çok öfkeliyim” gibi” açıklamasında bulundu.

ZİHİN OKUMAYI BIRAKIN

“Tüm ilişkilerde esas olan kullanacağınız iletişimin üslubudur” diyen Yıldırım, “Ötekinin ifade ettiğini zannettiğiniz şey belki de tamamen kendi süreçlerinizden kaynaklanan bir yanlış anlamadır. Anlamaya çalışın. “Bu söylediğinden şunu anlıyorum, emin olmak için sormak istedim, doğru mu?” gibi. Üslup neredeyse tüm ilişkilerin niteliğini belirleyen en önemli unsurdur. Ne yaşanırsa yaşansın saygı ve sevginin her daim korunduğu ilişkiler, iletişimde özenli üslup kullanan insanların eseridir” ifadelerini kullandı.



