Bireyin kendini zinde hissettiği, enerjik olduğu, bedenini ve zihnini dengede tutabildiği yaşam biçimidir. Bu, bir yaşam tarzı tercihi olup, bilinçli seçimlerle sürdürülebilir hale getirilir. İşte, Sağlıklı yaşamın anahtarı: Bilim destekli 6 öneri...

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER

1. Dengeli ve Doğru Beslenme

Taze sebze-meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve yeterli protein tüketimi

İşlenmiş gıdalardan, aşırı şeker ve tuzdan kaçınmak

Öğün atlamamak ve su tüketimine dikkat etmek

2. Düzenli Fiziksel Aktivite

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz

Yürüyüş, yüzme, yoga veya bireye uygun spor türleri

Hareketsiz yaşam tarzından uzak durmak

3. Kaliteli Uyku

Günde ortalama 7-8 saat uyumak

Uyku düzenine dikkat etmek (aynı saatlerde yatmak/kalkmak)

Uyumadan önce ekran süresini azaltmak

4. Stres Yönetimi ve Ruhsal Sağlık

Meditasyon, nefes egzersizleri, hobi edinme

Sosyal ilişkileri güçlendirme ve duygusal destek alma

Gerekirse profesyonel psikolojik destekten yararlanmak

5. Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durmak

Sigara, alkol ve madde kullanımından kaçınmak

Aşırı kafein tüketimini sınırlamak

Ekran bağımlılığı ve aşırı sosyal medya kullanımını kontrol altına almak

6. Düzenli Sağlık Kontrolleri

Tansiyon, kolesterol, şeker gibi değerlerin takibi

Diş, göz, cilt gibi alanlarda periyodik kontroller

Erken teşhisin hayat kurtarabileceğini unutmamak