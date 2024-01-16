Şahan Gökbakar AKP'lilerin İETT 'kumpas'ını ti'ye aldı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kurduğu İETT kumpasını, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.
İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp
otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı
ortaya çıkmıştı.
Her şey İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün denetim sırasında
görev yerinden çok uzağında olduğu tespit edilmesiyle başlamıştı. Normalde
Beykoz Kavacık bölgesinde çalışan otobüs için sisteme ‘arıza’ bilgisi girilmişti.
Sefere çıkmayan otobüs çekim için Eyüpsultan’a gitmişti.
Araç yol kenarına çekildikten sonra çekim ekibi ve
malzemeler yerleştirilmiş. Hatta otobüsün bozuk olduğunu göstermek için sis efekti
bile kullanılmıştı.
İBB’nin incelemelerinden sonra şoförün 15 bin lira
karşılığında reklam filmi için otobüsü kullandırdığı anlaşılmış ve ruhsatı
iptal edilmişti.
ŞAHAN GÖKBAKAR’IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Skandal, gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan
Gökbakar, AKP’lilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) valilik izniyle
kurduğu kumpası sosyal medya hesabından ti’ye aldı.
Instagram hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, yeni bir
tiplemeyle şunları söyledi:
"Halbuki biz bütün İstanbul genelinde iznimizi almıştık, bizi kim ifşaladı acaba yerimizi belli etti de belediye bizi attı? Neyse arkadaşlar şimdi yenisi çekilecek. 15 kişilik ekibe ihtiyacımız var. Amca, yaşlı, genç, dinamik, öğrenci, ev hanımı herkes gelsin. Duman çıkması için de bir sivrisinek ilaçlama ekibiyle anlaştık, o da arkadan gazı verecek. Arkadaşlar maalesef hepinizi kabul etmemiz mümkün değil. Üzülmeyin arkadaşlar çünkü reklam kampanyaları daha çok olacak. Mesele önümüzdeki hafta metrobüsleri b*k götürüyor kampanyası yapacağız."
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