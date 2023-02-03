Şahan Gökbakar'dan 'Hakan Bayrakçı' videosu: 'Canlı yayında kişisel bakım, altta kalamazdım'

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:29

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:08

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, canlı yayında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'yı, hazırladığı videoyla tiye aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından bir video yayınlayan Gökbakar, "Canlı yayında kişisel bakım.. Hakan Bayrakçı tırnak kesiyorsa, Akif Orhan Kaypak olarak altta kalamazdım" ifadelerini kullandı.

Gökbakar'ın paylaştığı videoda, CNN Türk yayınına katılan "Akif Orhan Kaypak" karakteri, dişlerini fırçaladı ve ayak tırnaklarını kesti.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında tırnaklarını kesmesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Tepkiler sonrası özür dileyen Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" diye yazmıştı.