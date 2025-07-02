Sahnede fenalaşmıştı: Sevcan Orhan'dan sağlık durumuna dair açıklama!

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi konser vermek üzere bulunduğu Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde sahnedeyken fenalaştı. Performansı sırasında bir anda rahatsızlanan Orhan’a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaptı.

Durumunun ciddiyet kazanması üzerine sanatçı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orhan’ın kalp krizi geçirdiği iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayılsa da bu söylentiler daha sonra yalanlandı.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Orhan, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu açıklamada, sağlık durumu hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle kalp ritmimde bozulma yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız.”