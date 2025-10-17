Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 15:11:00
Haber Merkezi
Sahneler unutulur eşyalar kalır: Türk dizi tarihinin en unutulmaz 7 eşyası

Türk dizilerinin yıllar geçse de unutulmayan pek çok sahnesi var. Ancak bazı eşyalar, karakterlerle öylesine özdeşleşti ki adeta dizinin simgesine dönüştü. İşte televizyon tarihimizin hafızasına kazınan 7 eşya…

Türk dizileri yıllar boyunca milyonları ekran başına topladı. Ancak bazı sahnelerden çok, o sahnelerdeki eşyalar hafızalara kazındı. Kimi bir aşkın, kimi bir karakterin simgesine dönüştü. İşte, Türk televizyon tarihine iz bırakan o unutulmaz 7 eşya…

BEHLÜL’ÜN PARİS TABLOSU – AŞK-I MEMNU

Behlül’ün odasındaki tablo, karakterin iç dünyasını yansıtıyordu. Paris manzarası, yasak aşkın ve kaçışın simgesine dönüştü.

GAFFUR’UN PİJAMASI – AVRUPA YAKASI

 Gaffur’un pijamaları, karakterin sevecenliğiyle bütünleşti.

SILA’NIN TOKASI – SILA

Basit bir toka, Sıla’nın iki dünya arasında sıkışmışlığını anlattı. Hem modernliğin hem gelenekle mücadelenin sessiz simgesiydi.

LEYLA İLE NECLA’NIN PEMBE MONTU – YAPRAK DÖKÜMÜ

Pembe mont, “Yaprak Dökümü”nde kopan aile bağlarının sembolüydü.

FERİHA’NIN 1000 LİRALIK AYAKKABISI – ADINI FERİHA KOYDUM

Feriha’nın gözünü diktiği o ayakkabılar, sınıf farkını tek karede özetledi. 

HÜRREM’İN ZÜMRÜT YÜZÜĞÜ – MUHTEŞEM YÜZYIL

Zümrüt yüzük, Hürrem’in iktidar tutkusunu simgeliyordu. 

FATMAGÜL’ÜN KOLYESİ – FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?

Fatmagül’ün kolyesi, adalet arayışının en sade sembolü olarak izleyicide iz bıraktı.

