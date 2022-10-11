Sahte bir yanardağ patlaması başlatarak bütün kasabayı kandırdı

11 Ekim 2022 Salı, 14:48

Alaska'dan Oliver Bickar, olası en büyük 1 Nisan şakasını gerçekleştirmek için bir yanardağdan yardım aldı ve yaşadığı kasabadaki herkesi kandırdı.

1 Nisan 1974'te Alaska'nın Sitka kasabası sakinleri, uzaktan yükselen bir duman bulutuyla uyandılar.

Önce çok endişelenmeyen kasaba sakinleri dumanın, Kruzof Adası'nın güney ucunda bulunan Edgecumbe Yanardağ'ından geldiğini fark edince paniğe kapıldı.

3 YIL ALAN 1 NİSAN ŞAKASI

Bu manzara ile karşı karşıya kalanlar kasabalarının, lav ve küllerle kaplanacağından endişelenerek polisi aradılar.

Sahil Güvenlik komutanı, Juneau şehrinin amirali ile temasa geçti ve o da soruşturma için bölgeye bir helikopter gönderilmesini emretti.

Sahil Güvenlik pilotu, bir duman bulutu ile karşılaştı ancak kaynağının yanardağ olmadığını fark etti. Bunun yerine, bir kaya oluşumunun yakınında yakılmış bir lastik yığını buldu.

Unilad'in haberina göre Bickar aynı zamanda, yaktığı lastiklerin yakınlarında karlık bir alana sprey boyayla "1 NİSAN" yazmış ve sırf bu şakayı yapabilmek için 3 yıl boyunca bu noktada lastik biriktirmiş.