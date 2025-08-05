Sahte diplomalı psikolog Volkan Uçak'ın halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı

Türkiye’de sahte diploma ve e-imza soruşturması kapsamında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 37 kişi tutuklanırken, Volkan Uçak’ın da bu kişiler arasında yer aldığı belirlendi.

HALI YIKAMACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sahte diploma temin edenler arasında yer alan Abdullah Volkan Uçak’ın, Ege Üniversitesi’nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi gösterildiği belirlendi. Ancak Uçak’ın aynı yıllarda Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu tespit edildi.

TV EKRANLARINDA BOY GÖSTERDİ

İddialara göre Uçak, sahte diplomayla danışan kabul etmeye başladı ve bir seans için 4.500 TL ücret talep etti. Öte yandan Uçak'ın psikolog olarak bazı TV programlarına katıldığı biliniyor.