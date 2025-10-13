Karagül ve Şahane Hayatım gibi dizilerde yer alan Hilal Altınbilek Sahtekarlar dizisinde Asya karakterini canlandıracak. Hilal Altınbilek'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin Asya'sı Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nereli?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. Anne tarafından Yugoslavya göçmeni kökenlidir.

İlkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi. İzmir Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesinde okurken oyunculuğa başladı. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezinde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı.

2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Kanal D'de yayımlanan Hayatımın Aşkı adlı dizide "Nil" adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde "Züleyha Yaman" karakterini canlandırdı Aynı yıl, Çağan Irmak'ın yönetmenlik ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı. 2023-2024 yılları arasında FOX/NOW'da yayımlanan Şahane Hayatım adlı dizide "Şebnem" karakterine hayat verdi.

HİLAL ALTINBİLEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 - Derin Sular - İrem

2013-2016 - Karagül - Özlem Şamverdi

2016 - Hayatımın Aşkı - Nil

2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova - Züleyha Altun

2023-2024 - Şahane Hayatım - Şebnem Arda

2025 - Sahtekarlar