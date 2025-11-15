Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?

Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?

15.11.2025 21:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?

Cem Bender'in hayatı araştırılıyor. Peki, Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?

NOW ekranlarının yeni dizisi Sakıncalı'da Nazım karakterine hayat veren Cem Bender'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?

CEM BENDER KİMDİR?

Cem Bender 1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

Cem Bender, dizi oyunculuğuna 2003 yılında yayımlanmaya başlayan Sultan Makamı dizisiyle başladı. Cem Bender, sayısız tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı. Altın Defne Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü bulunuyor.

CEM BENDER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003 - Sultan Makamı - Ahmet

2004 - Arapsaçı - Aziz

2005 - Seher Vakti - Tarık

2006 - Esir Kalpler - Nihat Akerman

2006 - Rüya Gibi - Şafak

2008 - Karayılan - Doktor Osman

2008 - Güldünya - Ali Görgün

2011 - Muhteşem Yüzyıl - Mustafa Ağa

2012 - Çıplak Gerçek - Harun

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2018-2019 - Gülperi - Seyit

2019 - Hakan: Muhafız - Timur

2020-2021 - Alev Alev - Çelebi Kayabeyli

2022-2024 - Aldatmak - Oltan Kaşifoğlu

2023-2025 - Magarsus - Fethi

2024 - Zamanın Kapıları - Adnan

2025 - Sakıncalı - Nazım

CEM BENDER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1990 - Berdel - Mahmut

2007 - Saklı Yüzler - Yönetmen

2009 - Güz Sancısı - Adli Tıp Görevlisi

2011 - Labirent - Uğur

2013 - Senin Hikayen - Meral'in Doktoru

2019 - Omar and Us - İsmet

İlgili Konular: #kimdir?