NOW ekranlarının yeni dizisi Sakıncalı'da Nazım karakterine hayat veren Cem Bender'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin Nazım'ı Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli?
CEM BENDER KİMDİR?
Cem Bender 1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yaptı.
Cem Bender, dizi oyunculuğuna 2003 yılında yayımlanmaya başlayan Sultan Makamı dizisiyle başladı. Cem Bender, sayısız tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı. Altın Defne Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü bulunuyor.
CEM BENDER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2003 - Sultan Makamı - Ahmet
2004 - Arapsaçı - Aziz
2005 - Seher Vakti - Tarık
2006 - Esir Kalpler - Nihat Akerman
2006 - Rüya Gibi - Şafak
2008 - Karayılan - Doktor Osman
2008 - Güldünya - Ali Görgün
2011 - Muhteşem Yüzyıl - Mustafa Ağa
2012 - Çıplak Gerçek - Harun
2014 - Kurt Seyit ve Şura
2018-2019 - Gülperi - Seyit
2019 - Hakan: Muhafız - Timur
2020-2021 - Alev Alev - Çelebi Kayabeyli
2022-2024 - Aldatmak - Oltan Kaşifoğlu
2023-2025 - Magarsus - Fethi
2024 - Zamanın Kapıları - Adnan
2025 - Sakıncalı - Nazım
CEM BENDER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1990 - Berdel - Mahmut
2007 - Saklı Yüzler - Yönetmen
2009 - Güz Sancısı - Adli Tıp Görevlisi
2011 - Labirent - Uğur
2013 - Senin Hikayen - Meral'in Doktoru
2019 - Omar and Us - İsmet