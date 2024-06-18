'Şakir Paşa Ailesi' dizi oluyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:05

Halikarnas Balıkçısı lakabıyla yazan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın da fertlerinden olduğu, çoğu sanatçılardan oluşan Şakir Paşa Ailesi'nin hayatı Now TV'de dizi oluyor.

MedYapım’ın imza atacağı dizinin senaryosu Hande Altaylı imzası taşıyor. Dizi şirket tarafından önce Disney Plus için dijital proje olarak tasarlanmış ve 13 Ağustos 2022’de MedYapım’ın resmi adresinden şu açıklamayla duyurulmuştu:

“Her bir ferdi sanatın öncülerinden olan Şakir Paşa Ailesi; Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın bulunduğu sıra dışı bir aile. Medyapım’ın, bu önemli isimlerin olduğu bir ailenin iniş çıkışlarla dolu hayat öykülerinin Hande Altaylı tarafından kaleme alındığı yeni dizisi çok yakında dijital platformda!”

OYUNCULAR BELLİ OLUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Şakir Paşa Ailesi”nin başrol oyuncusu Cevat Şakir rolü için ödüllü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’yla anlaşıldı. Cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmen koltuğunda GAİN’de yayınlanan “RU” dizisindeki Bahadır Karataş oturacak.