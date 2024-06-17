TV yayın akışı 17 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Haziran Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Haziran Pazartesi TV rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gırgıriye'de Cümbüş
15:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:30 Çok Akustik
01:15 Android Polis
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
STAR TV YAYIN AKIŞI
02:00 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi
22:15 Gamonya: Hayaller Ülkesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Yerli Film: Bahar
02:45 - Yerli Film: Baba Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Alan
03:00 İlk Aşk
05:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Alan
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:00 Gerçek Kahraman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07.15 Kara Tahta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:45 - Hadi İnşallah
02:30 - Mucize Doktor
04:45 - Son Yaz
06:00 - Her Yerde Sen
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Yabani
16:00 - Şahane Hayatım
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Kızıl Goncalar
22:30 - Mucize Doktor
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
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