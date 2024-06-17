TV yayın akışı 17 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gırgıriye'de Cümbüş

15:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:30 Çok Akustik

01:15 Android Polis

02:45 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam