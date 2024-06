Yarıyıl Karnesi: 2024’te öne çıkan diziler

Yayınlanma: 16.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 16.06.2024 - 11:38

BABY REINDEER/NETFLIX

Şüphesiz bu yılın en çok konuşulan projesi Baby Reindeer oldu. Netflix’te yayımlandığı andan itibaren bir anda popülarite kazanan dizinin başarısının sebebi ise yaratıcısı ve başrol oyuncusu Richard Gadd’ın ta kendisiydi. Gadd’ın 20’li yaşlarda yaşadığı ve bir kadın tarafından takip edilmeye başlanmasıyla ortaya çıkan olaylar silsilesini anlatan mini dizi, hikâyedeki saplantılı karaktere ilham verdiği iddia edilen Fiona Harvey’nin Netflix’e dava açmasıyla da yılın ikinci yarısında da konuşulmaya devam edecek gibi duruyor.

SHOGUN /DISNEY+

Temel aldığı James Clavell imzalı romanın Disney+ öncülüğündeki yeni uyarlaması, 17. yüzyılın başında, Shogunlar çağında, ana karakteri John Blacktorn’un Japonya serüvenini takip ediyor. Görkemli sinematografisi, estetik şiddeti ve kapsamlı anlatısıyla Japonya’nın feodal yıllarında nefis bir yolculuğa dönüşen Shogun, benim için yılın ilk yarısının en gösterişli ve kaçırılmaması gereken eseri...

ÜÇ CİSİM PROBLEMİ/NETFLIX

Çinli yazar Cixin Liu’nun Üç Cisim Problemi adlı eseri, “Game of Thrones” yaratıcılarının ellerinde yepyeni bir şekle büründü ve mekân ile karakterlere yapılan eklemlemelerle çok boyutlu hale getirilerek Netflix’te gösterime sunuldu. Orijinal hikâyeyi Londra’ya taşıyan ve ana karakterlerinden birin beş ayrı kişiye bölerek öykülemesini karmaşıklaştıran Üç Cisim Problemi, “uzaylılarla temas” izleği üzerinden çoklu bir kaos evreni ve sürükleyici bir hikâye vaat ediyor.

RIPLEY/NETFLIX

Patricia Highsmith’in, The Talented Mr. Ripley adlı suç romanlarından uyarlanan ve 1999 tarihli film uyarlamasının da ötesine geçmeyi başaran Ripley, Tom Ripley’nin hikâyesine merkezine alan bir anti kahraman hikâyesi... Ancak 60’ların İtalya’sında geçen ve başrolündeki Andrew Scott’ın göz kamaştırıcı bir yorumla hayat verdiği Ripley’yi, benim nazarımda unutulmaz kılan asıl başarısı görsel dilinde... Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Robert Elswit’in sinematografisi hayranlık uyandırıcı bir stile sahip ve Ripley’yi şimdiden yılın en iyileri arasında sokacak kadar da etkili...

FALLOUT/PRIME VIDEO

Bethesda Softworks’ün aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Fallout anlatısını, kıyamet sonrası Los Angeles’ta sığınaklarda yaşamak zorunda kalan insanlardan biri olan Lucy’nin, yeryüzünde radyasyona maruz kalan insan ve yaratıklarla mücadele etmek zorunda kalması üzerinden şekillendiriyor. Şiddet ve mizah düzeyi bir hayli yüksek dizi, Prime Video’nun en heyecan verici yapımları arasına girdi bile.

PRENS/BLU TV

Geçen yıl yayımlanan ilk sezonun ardından çok sevilen Prens, yaratıcısı Giray Altınok’un başarısıyla ikinci sezon onayını aldı ve yakın zamanda Blu TV’de ikinci sezonu yayımlandı. Ailesinin isim bile vermediği Bongomia Prensi’nin, sıra dışı maceralarını anlatan bu orta çağ eğlencesi, yerli yapımlar arasında en çok ilgiyi hak edenlerden biri...

HOUSE OF THE DRAGON/BLU TV

Game of Thrones’un spin-off projesi ve öncül dizide yaşananlardan 300 yıl öncesinde, Targaryen Hanedanı’nın entrikalarda dolu öyküsünü anlatan House of The Dragon, ikinci sezonunda Demir Taht’ı kana bulamaya niyetli savaşla yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday. Dizinin ilk bölümü, 17 Haziran’da Blu TV’de gösterilecek.

THE BOYS/PRIME VIDEO

Çizgi roman uyarlamalarına ve süper kahramanlara bakış açınızı değiştirmeye and içmiş The Boys, dördüncü sezonuyla nihayet geri döndü! Ancak unutmayın, dizinin geçen günlerde yayımlanan ilk bölümünden önce hikâye devamlılığı için yine Prime Video’da yayımlanan Gen V’yi bitirmeniz gerekiyor. Ve evet, Gen V de en az The Boys kadar kanlı ve “tuhaf”!