Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:12

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:12

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI

Vahide Perçin – İsmet Kabaağlı Noonan

Fırat Tanış – Mehmed Şakir Paşa

Devrim Yakut – Sara Koral

Cem Yiğit Üzümoğlu – Cevat Şakir

Denise Capezza – Aniesi Hanım

Nilsu Berfin Aktaş – Ayşe Hanım

Yağmur Başkurt – Hakkiye Hanım

Meryem Uzerli – Rozali Hanım

Onur Durmaz – Asım Bey