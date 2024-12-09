Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yayın tarihi belli oldu. Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler?
"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"ın yayın tarihi belli oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler?
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI
Vahide Perçin – İsmet Kabaağlı Noonan
Fırat Tanış – Mehmed Şakir Paşa
Devrim Yakut – Sara Koral
Cem Yiğit Üzümoğlu – Cevat Şakir
Denise Capezza – Aniesi Hanım
Nilsu Berfin Aktaş – Ayşe Hanım
Yağmur Başkurt – Hakkiye Hanım
Meryem Uzerli – Rozali Hanım
Onur Durmaz – Asım Bey
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