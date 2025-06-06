Samanyolu'nun kaderi değişiyor: Bilim insanlarından şaşırtıcı açıklama

Yüz yılı aşkın süredir bilim insanları, Samanyolu galaksisinin yaklaşık 4.5 milyar yıl sonra komşusu Andromeda ile çarpışacağını düşünüyordu. Ancak Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu kaçınılmaz gibi görünen galaktik birleşmenin aslında daha az olasılıkla gerçekleşeceğini ortaya koydu. Hubble ve Gaia teleskoplarından elde edilen verilerle yapılan simülasyonlar, evrenin bu köşesindeki kaderimizi yeniden tartışmaya açtı.

GALAKTİK ÇARPIŞMA NE KADAR YAKIN?

Samanyolu ve Andromeda galaksileri şu anda saniyede yaklaşık 100 kilometre hızla birbirlerine yaklaşıyor. Ancak araştırmacılar, galaksilerin bulunduğu Yerel Grup’taki diğer büyük galaksilerin –özellikle Büyük Macellan Bulutu (LMC) ve Üçgen Galaksisi (M33)– yerçekimsel etkilerini de hesaba kattı.

Durham Üniversitesi'nden Profesör Carlos Frenk, “Buna kadar bu çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorduk. Ancak şimdi, bu korkutucu kaderden kurtulma şansımızın oldukça yüksek olduğunu biliyoruz” dedi.

YÜZDE 50 ÇARPMA YÜZDE 2 BİRLEŞME İHTİMALİ BULUNDU

Araştırma ekibi, 22 farklı değişkeni hesaba katarak 100 bin simülasyon gerçekleştirdi. Sonuçlar, Samanyolu ile Andromeda’nın önümüzdeki 10 milyar yıl içinde çarpışma ihtimalinin yalnızca yüzde 50 olduğunu gösterdi. Daha önce öngörülen 4-5 milyar yıl içindeki çarpışma ihtimali ise sadece yüzde 2’ye düştü.

Bu çarpışma senaryosunda, galaksilerin önce birbirlerine yakın geçip, zamanla enerji kaybederek birleşmeleri öngörülüyor. Bu tür birleşmelerde büyük yıldız patlamaları, kara delik aktivitesi ve ardından yıldız oluşumunun durması gibi dramatik değişiklikler yaşanabiliyor.



