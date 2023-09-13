Samsun'da 2 bin dekar arazide yetiştirildi... Başka yerde eken tutuklanıyor

Yayınlanma: 13.09.2023 - 22:46

Güncelleme: 13.09.2023 - 22:46

Hasat hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kenevirin yetiştirilmesi 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan kenevirin yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde toplan 446 dekardı. O yıl Cumhurbaşkanımızın Samsun’un kenevirin merkezi olması talimatıyla 2020 yılı içerisinde toplam 2 bin 600 dekara çıkardık. 2022 yılında Havza Organize Bölgesine bir firmanın tekstille alakalı bir fabrika kurmasıyla beraber tekrar sanayisi başladı ve 2023 yılı içerisinde sadece Samsun’da 2 bin 733 dekar üretim yaptık. Otomotiv sanayisinde, tekstil sanayisinde AR-GE çalışmaları devam ediyor. Samsun kenevirin merkezi olmaya devam edecektir" dedi içi de mahsulümüzü arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRKiYE'DE KENEVİR EKİMİ

Türkiye'de kenevir ekimi, sadece Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yapılabilir. İzin verilen il ve ilçeler, her yıl 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde ilan edilir.

İzin verilen il ve ilçelerde kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçiler, her yıl 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında bulundukları yerin İl veya İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadır.

İzin verilen il ve ilçelerde kenevir ekimi yapılabilecek yerler, ekim yapılacak kenevir türünün amacına göre belirlenir. Lif ve tohum amaçlı kenevir ekimi yapılacak yerler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir. Tıbbi amaçlı kenevir ekimi yapılacak yerler ise, Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü ile belirlenir.

Kenevir ekimi, izin verilen il ve ilçelerde de olsa, esrar elde etmek amacıyla yapılamaz.

KENEVİRİN YARARLARI

Kenevir, Cannabis sativa bitkisinin lif, tohum ve çiçeklerinin kullanıldığı bir bitkidir. Dünyanın en eski ve en çok yönlü bitkilerinden biridir.

Kenevirin faydaları şunlardır:

Sağlık: Kenevir, protein, lif, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir. Bu besin maddeleri, kalp sağlığı, sindirim, cilt sağlığı ve daha pek çok şey için faydalıdır. Kenevir ayrıca anti-enflamatuar ve ağrı kesici özelliklere sahiptir.

İklim değişikliği: Kenevir, kenevir liflerinden yapılan kumaşların üretiminde kullanılan su ve enerji miktarını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, kenevir toprağı kirleticilerden arındırmaya yardımcı olur.

Endüstriyel kullanım: Kenevir, kağıt, kumaş, inşaat malzemeleri, gıda ve daha pek çok şeyin yapımında kullanılabilen çok yönlü bir malzemedir