Samsun'da çeltik bereketi: 142 bin 480 ton hasat...

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:52

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:19

Samsun’da 188 bin 828 dekar alanda çeltik ekiliyor. TÜİK verilerine göre ekili alanlarda yılda ortalama 142 bin 480 ton çeltik üretilen Samsun, Türkiye’deki çeltik üretiminin yüzde 15’ini karşılıyor. Türkiye’de en çok çeltik üretilen 2. il olan Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik hasadına başlandı. Çiftçiler, geçen yıl 15 liradan satarak para kazandığı çeltiği bu yıl ise en az 25 liradan satarak yine karlı çıkmayı ümit ediyor.

GEÇEN YIL DÖNÜMDE 700 KİLO, BU SENE 850 KİLO

Bu sene çeltik alım fiyatının en az 25 TL olması gerektiğini ifade eden çeltik üreticisi çiftçi Salih Küçük, “Şahsım olarak 100 dönümde çeltik üretiyorum. Geçen yıl dönüm başına 700 kilo civarındaydı. Bu sene ise dönümden ortalama 850 kilo çeltik alıyoruz. Geçen yıl kilosunu ortalama 15 TL’den sattık. Bu sene beklentimiz 25 TL ama henüz devletimiz fiyat açıklamadı. Kooperatif ise 20 TL’den kilosunu alıyor. Maliyetler bu sene oldukça arttı. O yüzden kilosu 25 TL’den aşağısı üreticinin yüzü gülsün. Biz üreticilerin en büyük istediği alım fiyatlarının hasattan önce açıklanması. Şu an hasat başladı ve biz fiyatları bilmiyoruz. Hasattan önce fiyatlar belli olsa biz de ona göre önümüzü görür ve hazırlıklarımızı tamamlarız” dedi.

“ÇELTİK PARA ETMEZSE ÜRETİCİ KAPYA BİBERİNE DÖNEBİLİR”

Üretici bu yıl çeltikten para kazanamazsa kapya bibere yönelebileceğine dikkat çeken Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, “Çeltik haşatına kısa süre önce başladık. Hala fiyatlar açıklanmadığı için muzdaribiz. Fiyatlar hasattan önce belli olsa ona göre biz de ayağımızı yorganına göre uzatırdık. Geçen yıl çeltik para etti ve üretici kazandı. Tarım Kredi Kooperatifi üreticinin borcunun 5 katına kadar alım yapabiliyor. Örneğin üreticinin 50 bin TL borcu varsa en fazla 250 bin TL’lik alım yapıyor. Üreticinin 500 bin TL’lik çeltiği varsa 250 bin TL’si kalıyor. TMO fiyat açıklamadığından üretici de geri kalan malını tüccara vermek zorunda kalıyor. Tüccar da alım olmadığını bildiğinden düşük fiyat veriyor. Şu anda çeltiğin en az 25 TL’den alınması gerekiyor. Çünkü geçen yıla oranla girdilerimiz oldukça arttı. Bafra’da 130 bin dekar alanda çeltik ekiliyor. Çeltik alımı yapılmaz ve üretici tüccara mal vermek zorunda kalırsa fiyatlar düştüğü için çiftçiler çeltik yapmaktan vazgeçebilir. Geçen yıl çeltik para ettiğinden bu yıl fazla kapya biberi yapılmadı. Üretici bu sene çeltikten para kazanmazsa seneye kapya biberi üretimine dönebilir” diye konuştu.

Türkiye’de yılda üretilen 950 bin ton çeltiğin 142 bin 480 tonunu Samsun karşılıyor.