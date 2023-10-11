Sanatçı Ebru Yaşar’dan dinlenme rekoru

Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 11.10.2023 - 13:10

Burak Bulut ile çıkardığı yeni single çalışması ‘Kehribar’ şarkısıyla zirvede yer alan ve YouTube'da kısa sürede 6,5 milyondan fazla dinlenerek bu alanda yılın rekorunu kıran Ebru Yaşar, bu akşam 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava sahnesine çıkacak.

Ebru Yaşar, biletleri günler öncesinden tükenen konserde, geçmişten günümüze ilgi gören repertuarı ile sahne alacak.