Sanatçı Gökhan Kırdar'dan korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:35

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:35

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü müzisyen Gökhan Kırdar, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sol akciğerinde iç kanama ve zatürre teşhisi konulan Kırdar, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm… Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim."







MESAM’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gökhan Kırdar’ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) da sanatçı için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Değerli sanatçımız, MESAM Başkan Yardımcımız Gökhan Kırdar bir süredir sağlık sorunları yaşamaktadır. Sanat dünyasına kattığı eşsiz eserlerle hepimizin gönlünde taht kuran Gökhan Kırdar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sevenleri ve tüm müzik camiası olarak dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle. Sağlıklı ve huzurlu günlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.