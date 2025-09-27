Sanatçı Güllü'ye son görev: Kızı, gasilhanede fenalaştı

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcının oğlu, Tuğberk Yavuz, "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun" dedi.

KIZI GASİLHANEDE FENALAŞTI

Ekol TV'nin haberine göre; sanatçının kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldı.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz’un da gasilhane önünde ayakta durmakta zorlandığı ve fenalaştığı görüldü.