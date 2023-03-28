Sanatçı Köksal Engür bugün son yolculuğuna uğurlanıyor: Sanata adanmış bir ömür

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Seslendirme sanatçısı, tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu bugün öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ON YAŞINDA TRT RADYO

Sanatçı, 1946 yılında Kars’ta dünyaya geldi. On yaşındayken TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü.

Sanatçı, TRT’de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı. Daha sonra Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.

Tiyatro ile sınırlı kalmayıp sinema ve dizi filmlerde de rol alan Köksal Engür, birçok yapımda da seslendirme yaptı. Sanatçı, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams’ın yanı sıra Susam Sokağı’ndaki Büdü karakterini, Red Kit çizgi filminde Red Kit’i ve SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward’u seslendirmişti.

Engür, 1999’da Afife Tiyatro Ödülleri’nde “yılın en iyi erkek oyuncusu”, 2002’de ise “yılın en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu” seçildi. Sanatçı, 2005’te 16’ncı Ankara Film Festivali’nde ise “yardımcı erkek oyuncu” ödülünü aldı.

NE DEDİLER?

IŞIL YÜCESOY

Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı... Canım Köksal Engür... Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı...

TOLGA ÇEVİK

Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Köksal gittin gibi gelmiyor hâlâ… Ankara’da başlayıp İstanbul’da süren dostluğumuz güçlü anılar izin vermiyor herhalde… Böyle kalsın istiyorum… Gitmedin…

TİLBE SARAN

Tek kişilik şehir, Alacaklılar, Sevilmek, Molly Sweeney, Martı... Canım Kök.

GANİ MÜJDE

Oyun treni ile seyircisi olarak başladığımız yolculuk TRT’ye yazdığım skeçlerde de yol arkadaşı olarak sürmüştü. Sakin ama güven veren oyuncu kişiliği ile unutulmaz karakterler bıraktı ardında Köksal Engür. Unutulmazlar pasajında yerini aldı. Sevenlerine sabır diliyorum.



