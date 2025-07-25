Sanatçı Şenol Akdağ'ın yeni albümü dinleyici ile buluştu: Havada kar sesi var

Albümde, "Piltan”, “Zeryam”, “Derdi Derdi” ve “Havada Kar Sesi Var” eserleri yer alıyor. Sekiz eserden oluşan albümde Türkçe eserlerden biri anonim, diğeri Sivaslı halk ozanı Alican Çelik’e ait. “Zeryam” ve “Piltan” ise Akdağ’ın söz ve müziğini üstlendiği özgün bestelerden.

Sanatçı, albüm çalışmasında Tunceli bölgesinin kadim ozanlarının izini sürüyor. Albümde yer alan ezgiler, dağın rengi, toprağın sesi ve halkın iç sesiyle harmanlandı.

ŞENOL AKDAĞ KİMDİR?

1996 ve 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulunan Akdağ, daha sonra bireysel olarak müzik yaşamına devam etti.

İlk bireysel albümü olan “Payiz” 2015 yılında yayınlandı. 2021’de “Bêvengiya Astaru” ve “Yol Ver Dağlar” isimli albümleri çıktı. 2023’te çıkarttığı “Bana Kendi Dilinden” albümünü çıkaran Akdağ, son olarak 2024’te “Tarihin Irmağında”nı çıkardı.