Sandığınız kadar masum değil: Yanlış tüketildiğinde tehlike saçan 10 yiyecek

16.11.2025 13:55:00
Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz patates, tavuk, fasulye ve bal gibi masum görünen birçok yiyecek, yanlış saklandığında ya da doğru pişirilmediğinde zehirli hâle gelerek ciddi sağlık riskleri yaratabiliyor. Bu nedenle mutfakta en tanıdık besinlerin bile dikkatle hazırlanması hayati önem taşıyor.

Günlük yaşamda masum görünen bazı yiyecekler, yanlış saklandığında, yanlış hazırlandığında ya da fazla tüketildiğinde ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Bu besinler mutfakların değişmez parçaları olsa da, içerdikleri doğal toksinler veya bakteri riskleri nedeniyle dikkat isteyen bir yanları var. İşte hepimizin tanıdığı ancak yanlış tüketildiğinde öldürücü olabilecek 10 yiyecek...

 

1. PATATES (FİLİZLENMİŞ VEYA YEŞİLLENMİŞ)

 

Mutfakların vazgeçilmezi patates, filizlendiğinde solanin üretir. Bu madde yüksek dozda bulantı, kusma, halsizlik ve hatta sinir sistemi çökmesine neden olabilir.

 

2. ISPANAK

 

Uygun saklanmayan ya da uzun süre bekleyen pişmiş ıspanakta nitrat nitrite dönüşür. Nitrit, özellikle küçük çocuklarda oksijen taşınmasını bozarak tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

 

3. BAKLA

 

Bazı kişilerde görülen favizm hastalığına yol açabilir. Bu genetik duyarlılık olduğunda bakla tüketmek ciddi hemolitik krize, yani kırmızı kan hücrelerinin hızla yıkılmasına neden olabilir.

 

4. BAL

 

Özellikle pastörize edilmemiş ham bal, “deli bal” türlerinde bulunan grayanotoksin nedeniyle tansiyonu aşırı düşürerek kalp ritim bozukluğuna yol açabilir.

 

5. TAVUĞUN KENDİSİ (İYİ PİŞMEMİŞSE)

 

Herkesin evinde bulunan tavuk, iyi pişirilmediğinde salmonella ve kampilobakter taşıyabilir. Kusma, ateş, ağır ishal ve su kaybı ile hayatı tehdit eden zehirlenmelere neden olabilir.

 

6. FASULYE (ÖZELLİKLE ÇİĞ BÖRÜLCE VE KIRMIZI FASULYE)

 

Çiğ ya da az pişmiş fasulyede bulunan lektin, şiddetli mide bulantısı ve zehirlenme belirtileri yaratabilir. Mutlaka iyi pişirilmelidir.

 

7. TON BALIĞI

 

Aşırı tüketildiğinde içindeki civa birikimi sinir sistemine zarar verebilir. Hamilelerin ve sık tüketenlerin porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekir.

 

8. ÇİĞ YUMURTA

 

Çiğ yumurtada bulunabilen salmonella bakterisi ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle çiğ yumurta içeren tarifler (tiramisu, mayonez) risk taşır.

 

9. FİLİZLER (NOHUT, MERCİMEK, BUĞDAY FİLİZİ)

 

Çiğ filizler bakteri tutmaya çok müsaittir. Yanlış saklandığında E.coli ve salmonella bulaşabilir.

 

10. ŞEFTALİ, KİRAZ, KAYISI ÇEKİRDEKLERİ

 

Herkesin elinin altında olan bu meyvelerin çekirdek içi amigdalin içerir. Vücutta siyanüre dönüşerek toksik etki yaratabilir. Fazla tüketilmemelidir.

