Şap şap köfte nerenin yemeğidir? Şap şap köftenin malzemeleri neler, nasıl yapılır?
Türkiye'nin ismiyle dikkat çeken yemeklerinden birisi olan Şap şap köfte, oldukça dikkat çeken tarifler arasında yer alıyor. Yöresel bir yemek olan Şap şap köfte hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Şap şap köfte nerenin yemeğidir? Şap şap köftenin malzemeleri neler, nasıl yapılır?
Oldukça geniş bir kültüre sahip olan Türkiye, bu birikimini yemek alanına da yansıtıyor. İşte, tadı ve ismiyle merak edilen 'Şap şap köftenin' tarifi...
ŞAP ŞAP KÖFTE NERENİN YEMEĞİDİR?
Çeşit çeşit tarifin yer aldığı Bartın, Şap şap köftenin en meşhur olduğu ildir. Bu yemeği Bartın'da birçok restoranda bulabilir, misafir sofraları için evlerde hazırlandığını görebilirsiniz.
ŞAP ŞAP KÖFTENİN MALZEMELERİ NELERDİR?
- 900 gr orta yağlı dana kıyma
- 150 gr kuzu kıyma
- 1 adet küçük boy soğan
- 30 gr galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
ŞAP ŞAP KÖFTE NASIL YAPILIR?
- İlk olarak dana kıyma ve kuzu kıymayı karıştırarak işe başlayın. Ardından soğanı rendeleyerek, suyunu iyice sıkın. Aksi halde köfteniz sulu sulu olur ve dağılır.
- Kıyma ve soğana baharatlarla birlikte galeta ununu da ekleyip, tüm malzemeleri iyice tezgaha vurarak yoğurun. Güzelce harmanladığınız malzemeleri, en az bir saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.
- İmkanınız varsa buzdolabında beklettiğiniz kıyma harcını bir kez de kıyma makinesinden çektirin.
- Ardından normal bir köfte yapar gibi harçtan ufak parçalar alıp, elinizde yuvarlayın. Köftelere bastırarak şekil verin.
- Son olarak köftenizi ızgara üstüne alıp, pişirin. İsteğe göre, köftelerinizi tavada yağ ile de pişirebilirsiniz.
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