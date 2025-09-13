'Sarı dilim' hasadı Manisa'da sürüyor: Keten ipliklere bağlanarak saklanıyor

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, olgunlaşan kavunları zedelenmemesi için özenle topluyor. Yorgan ve battaniyelere sarılarak taşınan kavunların bir kısmı hemen satışa sunulurken, büyük bölümü ise geleneksel yöntemlerle depolara yerleştiriliyor.

Depolarda saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, ocak ayına kadar bozulmadan muhafaza edilerek piyasaya sürülüyor. Böylece kışın taze kavunun bulunmadığı dönemde tüketiciye ulaştırılarak üreticiye ek kazanç sağlanıyor.

Bölgeye özgü "sarı dilim" türü kavunları hasat eden üreticiler, traktör römorklarına yükledikleri ürünleri mahalle sokaklarına park ederek satışa sunuyor.

Alıcılar, üzerinde satıcıların telefon numaralarının yer aldığı römorkların yanından geçerken beğendikleri kavunlar için pazarlık yaparak toptan ya da perakende alışveriş yapabiliyor.