Sarıcaova'da hasada yangın engeli: İmece usulü toplandı...

Sarıcaova köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle tarlalarına ekili hububatın hasadını yapmak isteyen bazı çiftçiler, işbirliğiyle tarlalarındaki mahsulü topluyor.

Bölgede afet durumu olunca sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özbey, "Hasadı yapsak da yapmasak da çok önemli değil. Önemli olan insanların sağlığı. Böylesi bir dönemde mahşer gününde sıkıntı çekiyoruz. Buna katlanmak zorundayız. Yangın, öncelikli sorunumuz. Bunu halledersek inşallah mahsulü de alabileceğiz. Bu telaş içerisinde temel sıkıntımız ne yazık ki bu afet.​​​​​​" diye konuştu.

Çiftçi İshak Karataş da bir taraftan afet bir taraftan da hasadın hızlı ama sıkıntılı ilerlediğini kaydetti.