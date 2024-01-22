Sarıgöl'de çiftçi sürpriz ile karşılaştı! Ocak ayında çiçek açtı...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:50

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:50

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde budama zamanı gelen erik ağacının yapraklanması hayrete düşürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde Güngör Cerit'e ait üzüm bağının kenarındaki erik ağacı mevsimi gelmeden yaprak açtı. Ocak ayının ortalarında olunmasına rağmen erik ağacının tekrar yapraklandığını gören üretici Güngör Cerit, "Bağımın kenarında bulunan can eriği ocak ayının ortalarına olmamıza rağmen yapraklarını açtı. Bu ayda gerçekten ilginç bir durum." derken, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu tür olaylara neden olduğunu belirterek, "Bu tür olaylar çiftçileri endişeye sokar. Kış ayındayız ancak meyve ağaçların ve üzüm bağlarındaki asmaların gövdesindeki can suyu çekilmediğinden dolayı meyve ağaçları uygun ılık havada yeniden çiçek açmaya başlıyor. Bu çiftçiler için iyi değil. İlerleyen günlerde sert soğuklar da ise açan yaprak ve çiçekler kurur ve rekolte kaybına neden olur." dedi.