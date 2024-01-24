Sarıgöl'de hasadı mayıs ayında yapılıyordu! Tekrar çiçek açtı...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 18:13

Güncelleme: 24.01.2024 - 18:13

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde kayısı ağacı ocak ayının 24'ü olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına aldanarak çiçek açtı.

Emcelli Mahallesinde yaşayan üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, bağındaki kayısı ağacının tekrar çiçek açtığını görünce endişelendiğini söyledi. Çiftçi Hüseyin Karcı, "Gerçekten bu yıl kimi yerde üzüm asmalarının açtığını duyuyoruz. Meyve ağaçlarının da açtığını duyuyoruz. Bu kez de kendi bağımın başındaki kayısı ağacı çiçek açtı. Gerçekten endişe verici bir durum. Ocak ayının 24'ündeyiz ve hava sıcaklıkları kış gibi değil. Ağaçlar da hava sıcaklıklarına aldanarak ya çiçek açıyor ya meyve veriyor." dedi.



