Şarkıcı Çelik'ten sahte diploma göndermesi: E-imza falan değil

Hercai’, ‘Ateşteyim’ gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Çelik, sosyal medyada üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında, mezunu olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yaptığı gönüllü yardım çalışmalarından da bahsetti.

Eğitim hayatına Pendik Süreyya Paşa İlkokulu’nda başlayan Çelik, ardından Pendik Lisesi’nden mezun oldu. 1985’te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na kabul edilerek müzik eğitimine adım atan sanatçı, konservatuvar yıllarında Kerim Soysal’dan kontrbas eğitimi aldı. Çelik, 1990 yılında mezun oldu.

1996’da yüksek lisans için tekrar İTÜ’ye dönen şarkıcı, askerlik nedeniyle eğitimine bir yıl ara verdi ve 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Son dönemde e-imza skandalı ile gündeme gelen sahte diplomalar ve sahte akademisyen tartışmalarına değinen Çelik, diplomalarının gerçek olduğunu göstermek amacıyla okul kartı ve transkriptini paylaştı. Sanatçı, paylaşımına “E-imza falan değil!” notunu düştü.