Şarkıcı Ceylan hastaneye kaldırıldı

12 Ekim 2021 Salı, 17:10

'Küçük Ceylan' lakabıyla tanınan 47 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Ceylan Avcı hastaneye kaldırıldı.

Müslüm Gürses'in sevilen parçalarından "Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" şarkısını yeniden seslendiren şarkıcı, klip çekti. Çekimler için Maslak'ta bir stüdyoda kurulan dekor ev su altında bırakıldı. Çekimlerde 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Klipte duyguyu tam yansıtabilmek isteyen şarkıcı, 15 derece ve soğuk suya rağmen 6 saat suda kaldı.

Suyun altında uzun süre kalan şarkıcı Ceylan üşüterek apar topar hastaneye kaldırıldı.