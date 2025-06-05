Şarkıcı Fatma Turgut'un ehliyetine el konuldu

Ünlü şarkıcı Gatma Turgut hakkında alkollü şekilde araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Turgut'un yapılan alkol ölçümünde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince Fatma Turgut'a 6 bin 439 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma Turgut, alkol ölçüm işleminin hukuka aykırı yürütüldüğünü, kullanılan cihazın kalibrasyonunun kontrol edilmediğini, tutanakların teknik olarak yetersiz olduğunu öne sürerek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.

Olay sırasında konsere yetişmeye çalıştığını, trafik kontrolünün bu yüzden kendisi için stresli bir an olduğunu, alkol almadığını düşündüğünü ve ölçüm cihazının hatalı çalıştığını savunan ünlü şarkıcı, ehliyetine el konulması kararının orantısız olduğunu, araç kullanımının mesleği gereği zorunlu olduğunu ve söz konusu yaptırımın özel yaşamına ve iş hayatına ciddi şekilde zarar verdiğini belirtti. Tüm bu gerekçelerle uygulanan para cezasının ve ehliyete el konulması kararının iptal edilmesini talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Turgut'un itirazını değerlendirdikten sonra başvuruyu reddetti.