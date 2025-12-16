Şarkıcı Güllü’nün ölümü Arap basınında

Habere göre, Eylül ayında İstanbul’a yakın Yalova’daki evinin beşinci katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü, aylar sonra yeni bir boyut kazandı. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile kızının yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, Türkiye’den ayrılmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınmaları, Türkiye dışında da ilgi gördü.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

İki isim İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir dairede yakalandı. Gözaltı kararı, Güllü’nün balkondan düşmesine ilişkin ifadelerdeki ciddi çelişkiler üzerine alınmıştı.

Soruşturma sırasında Sultan Nur Ulu, savcılık ifadesinde, arkadaşı Tuğyan’ın 'annesini kasten pencereden ittiğini' söyledi. Bu itirafın ardından Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Güllü’nün kızı Tuğyan, tutuklama talebiyle sorgu hâkimliğine sevk edildi. Gelişme, dünya basınında geniş yer buldu.

"KASTEN ÖLDÜRME ŞÜPHESİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşına 'kasten öldürme' suçlaması yöneltti. Dosyada, yalnızca çelişkili ifadeler değil, olay sonrası davranışlar ve bazı teknik delillerin de yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızını ve arkadaşını Yalova’dan İstanbul’a götüren araç sürücüsü ile kalmakta oldukları evin sahibi de gözaltına alındı.

Öte yandan Güllü’nün ailesini temsil eden avukat Rahmi Çelik ve birlikte çalıştığı hukukçular, yaptıkları açıklamayla dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter’i artık temsil etmeyeceklerini duyurdu.

O GECE NE OLDU?

Olay, 26 Eylül gecesi yarısı meydana gelmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında Güllü’nün odasında müzik eşliğinde dans ettiği, kısa süre sonra ise pencereden düşerek hayatını kaybettiği görülmüştü. Sanatçının ani ölümü, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında büyük yankı uyandırmıştı.

İlk aşamada kızı, olayda herhangi bir aile içi sorun ya da suç şüphesi olmadığını savunmuştu. Ancak adli tıp raporunda, Güllü’nün kanında yüksek oranda alkol ile anksiyete ilaçları tespit edildiği, bunun denge kaybına yol açmış olabileceği belirtilmişti.

Buna rağmen savcılık, çelişkili tanık ifadeleri ve yeni itiraf nedeniyle dosyayı derinleştirdi. Soruşturma halen sürüyor.

"ARABESK MÜZİĞİN GÜÇLÜ SESİ..."

Al Arabiya, merhum şarkıcı Güllü'yü şu sözlerle anlattı: