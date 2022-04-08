Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

08 Nisan 2022 Cuma, 15:03

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.

Durumu gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SANATÇI DOSTLARI CENAZEYE AKIN ETTİ

Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.

Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi.

Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

