Ünlü şarkıcı Koray Candemir'in annesi, Kadıköy'de 9'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi
Kargo grubunun eski solisti, MaSKott grubunun şimdiki solisti ve gitaristi Orçun Koray Candemir, anne acısıyla sarsıldı. Candemir’in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti. Candemir’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ünlü şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de apartmanın dokuzuncu katından düşerek yaşamını yitirdi.
Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan Baytur Kozyatağı Sitesi’ndeki apartmanın dokuzuncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.
Çevredeki güvenlik görevlileri ve yurttaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Solmaz Candemir’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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