Şarkıcı Linet: “Asker kaçağıyım”
Sahne aldığı mekanda açıklamalarda bulunan şarkıcı Linet “İsrail’de doğdum, 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” dedi.
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam bir açılışta konser verdi. Ünlü sanatçı, muhabirlerin "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna "Değişmeyen tek şey, değişim.
Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" yanıtını verdi.
‘ASKERLİK VAKTİ’ DEDİLER
Gecede, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkılarını söyleyen Linet, şöyle konuştu:
"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim”.
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