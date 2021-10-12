Şarkıcısı Emani Johnson 22 yaşında yaşamını yitirdi

12 Ekim 2021 Salı, 16:37

Instagram/@lonebrain



Ünlü R&B şarkıcısı Emani Johnson'ın ölüm haberi büyük üzüntü yarattı.

11 Ekim'de öldüğü açıklanan 22 yaşındaki Johnson'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak konuyla ilgili henüz bir netlik yok.

Rapçi Bhad Bhabie sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Yaşananlar bana gerçek gibi gelmiyor. Neredeyse her günümü seninle birlikte geçirdim. Benim için anlamın büyüktü. Sen benim esin kaynağımdın, senin hep özleyeceğim" yazdı.

27 Aralık 1998 tarihinde Los Angeles'ta doğan Emani, şarkıcılığının yanı sıra dansçılığıyla da dikkat çekmişti.

Kariyerinin henüz başında olan Emani, 2020 yılında The Color Red albümünü yayınlamıştı.