Savrun Çayı'nda hasat telaşı başladı! 15 liradan alıcı buluyor...

Tescilli Kadirli turpunda hasat dönemi başladı.

Savrun Çayı'nda hasat telaşı başladı! 15 liradan alıcı buluyor...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:25

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde coğrafi işaret tescilli turpun hasadına başlandı.

Kış aylarına girilmesiyle başlayan hasat döneminde işçiler, sabahın erken saatlerinde Savrun Çayı'na gelerek turpları yıkayıp paketliyor.

Boyutlarına göre ayrıldıktan sonra paketlenen ürünler, kilogramı 10-15 liradan alıcı buluyor.

Turp rekoltesinin, verim döneminin sıcak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 34 düşüşle 105 bin ton olması bekleniyor.


Etiketler: #Turp #hasat #osmaniye

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