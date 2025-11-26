Scarlett Johansson yeni Exorcist filminin başrolünde

Scarlett Johansson, kariyerinde Under the Skin ile ilk kez adım attığı korku türüne yeniden dönüş yapıyor. Ünlü oyuncu, Mike Flanagan’ın yazıp yöneteceği yeni Exorcist filminin başrolünde yer alacak.

Deadline’ın haberine göre, Flanagan’ın yönettiği bu yeni yapımın, Exorcist: İnançlı (The Exorcist: Believer) filmiyle herhangi bir bağlantısı bulunmayacak. 2021 yılında NBCUniversal, Peacock ve Blumhouse’un Exorcist evreni haklarını 400 milyon dolar karşılığında Morgan Creek Entertainment’tan satın almasının ardından planlanan üçlemenin ilk filmi Exorcist: İnançlı gösterime girmiş ancak kötü eleştiriler nedeniyle serinin devamı rafa kaldırılmıştı. Film, 30 milyon dolarlık bütçesine karşın 136,3 milyon dolar hasılat elde etmişti.

2026'DA TÜRKİYE’DE GÖSTERİME GİRECEK

Johansson, son olarak dünya genelinde 869 milyon dolar gişe yapan Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World: Rebirth) filminde yer almıştı. Oyuncunun ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan Müthiş Eleanor (Eleanor the Great) ise 23 Ocak 2026’da Türkiye’de vizyona girecek.