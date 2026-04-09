Avrupa Birliği, sınır güvenliğini modernize etmek ve bürokrasiyi azaltmak adına yıllardır beklenen Schengen Dijital Sistemi'ni (EES - Giriş/Çıkış Sistemi) yarın itibarıyla resmen başlatıyor. Peki, Schengen dijital uygulaması nedir? Dijital pasaport kaydı nasıl yapılır?

SCHENGEN DİJİTAL UYGULAMASI NEDİR?

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni sistem, Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan yolcuların tüm hareketlerini dijital ortamda kayıt altına almayı amaçlayan bir sınır yönetim uygulamasıdır. Bu sistemle birlikte artık fiziksel pasaport damgaları büyük ölçüde tarih oluyor.

Yeni uygulama kapsamında:

Yolcuların pasaport bilgileri elektronik sisteme kaydedilecek

Giriş ve çıkış tarihleri otomatik olarak izlenecek

Parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik veriler sisteme entegre edilecek

Vize ihlalleri ve kalış süreleri anlık olarak denetlenecek

PASAPORT KONTROLLERİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, pasaport kontrollerinin tamamen dijital bir yapıya evrilmesi. Bugüne kadar kullanılan fiziksel damga yöntemi yerini elektronik izleme sistemine bırakıyor.

Bu değişiklikle birlikte:

Pasaportlara fiziksel giriş-çıkış damgası vurulması azalacak

Tüm hareketler merkezi dijital veri tabanında saklanacak

Pasaport geçerlilik süreleri sistem üzerinden anlık kontrol edilecek

Sınır görevlileri manuel işlem yerine dijital analiz yapabilecek

DİJİTAL PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde yolcuların ayrıca manuel bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Dijital pasaport kaydı, doğrudan sınır kapılarında gerçekleştirilecek işlemlerle otomatik olarak oluşturulacak.

Süreç şu şekilde işleyecek: