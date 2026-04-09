Avrupa Birliği, sınır güvenliğini modernize etmek ve bürokrasiyi azaltmak adına yıllardır beklenen Schengen Dijital Sistemi'ni (EES - Giriş/Çıkış Sistemi) yarın itibarıyla resmen başlatıyor. Peki, Schengen dijital uygulaması nedir? Dijital pasaport kaydı nasıl yapılır?
SCHENGEN DİJİTAL UYGULAMASI NEDİR?
Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni sistem, Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan yolcuların tüm hareketlerini dijital ortamda kayıt altına almayı amaçlayan bir sınır yönetim uygulamasıdır. Bu sistemle birlikte artık fiziksel pasaport damgaları büyük ölçüde tarih oluyor.
Yeni uygulama kapsamında:
- Yolcuların pasaport bilgileri elektronik sisteme kaydedilecek
- Giriş ve çıkış tarihleri otomatik olarak izlenecek
- Parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik veriler sisteme entegre edilecek
- Vize ihlalleri ve kalış süreleri anlık olarak denetlenecek
PASAPORT KONTROLLERİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, pasaport kontrollerinin tamamen dijital bir yapıya evrilmesi. Bugüne kadar kullanılan fiziksel damga yöntemi yerini elektronik izleme sistemine bırakıyor.
Bu değişiklikle birlikte:
- Pasaportlara fiziksel giriş-çıkış damgası vurulması azalacak
- Tüm hareketler merkezi dijital veri tabanında saklanacak
- Pasaport geçerlilik süreleri sistem üzerinden anlık kontrol edilecek
- Sınır görevlileri manuel işlem yerine dijital analiz yapabilecek
DİJİTAL PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yeni sistemde yolcuların ayrıca manuel bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Dijital pasaport kaydı, doğrudan sınır kapılarında gerçekleştirilecek işlemlerle otomatik olarak oluşturulacak.
Süreç şu şekilde işleyecek:
- Yolcu sınır kapısına ulaştığında pasaportunu ibraz eder
- Pasaport bilgileri dijital sisteme kaydedilir
- Parmak izi ve yüz tanıma verileri alınır
- Giriş veya çıkış işlemi elektronik olarak sisteme işlenir
- Tüm veriler merkezi veri tabanında saklanır