Seda Sayan evlendi
Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.
Çiftin Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti. Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.
Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.
Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.
Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak.
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