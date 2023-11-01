Şef Arda Türkmen'in fenomen eşi Melodi Erbirliler trafikte saldırıya uğradı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:43

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:43

Ünlü şef Arda Türkmen'in sosyal medya fenomeni eşi Melodi Erbirliler, trafikte saldırıya uğradı.

Kızıyla seyir halindeyken bir adam tarafından camları yumruklanan Erbirliler, yaşadığı korkuyu anlatarak bir de "Araç kapı ve pencerenizi kapalı tutun" uyarısı yaptı.

"KAPIMI ZORLAYIP BENİ ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda trafik esnasında hiç sorun yaşamadığı bir kişinin saldırısına maruz kaldığını söyleyen fenomen, "Cadılar Bayramı'nı uzakta aramamak lazım. Kıpırdamayan trafikte arkadaki arabanın şoförü arabasından inip kapımı zorlayıp beni arabadan indirmeye çalıştı, trafik gitmiyor diye. Kapılar kilitliydi neyse ki ama o an ki korkumu ve sonrasında gelen siniri anlatamam. Etraf delilerle dolu lütfen camlarınız, kapılarınız olabildiğince kilitli olsun" dedi.

"ARABADA KIZIM VE YARDIMCIM VARDI"

Daha sonra yaşadığı korku dolu anları anlattı video yayınlayan Erbirliler, şunları söyledi:

"Kavga yok, gürültü yok, kornalaşma yok. Sadece duruyordum, önümdeki bütün arabalar da duruyordu ve trafik hiçbir şekilde akmıyordu. Yanımda bir gölge hissettim ve bir anda adamın cama doğru geldiğini gördüm. Arabanın camlarına vurarak yanıma geldi ve kafamı çevirdiğimde kapının kolunu zorlamaya başladı. Kapım kitliydi, iyi ki de kitliymiş. Siena da yardımcımızla birlikte arkada oturuyordu.

Ben de o can havliyle cama içten vurarak ne yapıyorsun diye bağırdım. Söylenmeye başlayınca insanlar yanımıza geldi ve o da kaçtı gitti. Çok enteresan diyecek bir şeyim yok. Deli diyeceğim ama delilere ayıp olacak. Ben hep arabanın kapılarını kilitli tutarım ve yazın bile olsa camlarımı açmam. Koltuğa çantamı koyduğum için de açmam. Yanınızdan geçen biri bir şey yapabilir o yüzden kapınızı, pencerenizi kapalı tutun. Gerçekten etraf deli dolu. O anın paniğiyle ve arkamda olduğu için plakasını alamadım."