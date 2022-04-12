Şeker hastaları dikkat! Böbrek yetmezliğine sebep olabilir

12 Nisan 2022 Salı, 00:00

Şeker hastalığının pek çok organda bozukluğa yol açtığını belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, “Diyabetik nefropati dediğimiz, şeker hastalığına bağlı gelişen böbrek fonksiyonlardaki bozuklukta bunlardan önemli olanlardan birisidir. Ülkemizde, Türk Nefroloji Derneği’nin kayıt raporlarına göre hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 36’sını şeker hastaları oluşturmaktadır. Bu hastalar kronik böbrek yetmezliği (KBY) açısından risk grubunda olan hastalardır. Bu nedenle şeker hastalığı olanların böbrek fonksiyonları açısından düzenli takibi gerekmektedir” dedi.

MİKROALBUMİN PROTEİNİNE DİKKAT!

Diyabetik nefropatinin erken aşamasında, hastalarda herhangi bir semptom gelişmeksizin idrarda mikroalbumin proteinin atılımının geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, “Diyabetik nefropatinin bu evresinde yakalanarak tedavi edilmesi bu süreci geri döndürebilir. Bu nedenle şeker hastalığı olan hastaların hekimlerinin önerdiği aralıkla idrarda mikroalbumin atılımının olup olmadığına baktırması gerekmektedir. Diyabetik nefropatinin bu erken aşamasından sonra düşük düzeyde preotein atılımını temsil eden mikroalbumin dönemi, gerekli tedavi ve önlemler alınmazsa, aşikar proteinüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve böbrek yetmezliğine ilerleyecektir” şeklinde konuştu.

"YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNE UYUN"

Doç. Dr. Özgür Merhametsiz konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Diyabetik nefropatinin her aşamasında böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik tedaviler olduğu gibi hastalarımızın da bazı yaşam tarzı değişikliklerini uyması beklenmektedir. Şeker hastalığı olanların, bu olumsuz sonuçları mümkünse önlemek veya geciktirmek için diyabetik nefropati açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla hastalar dahiliye, nefroloji ve endokrinoloji hekimlerine başvurarak kendilerinde diyabetik nefropati gelişip gelişmediğini öğrenebilirler.”