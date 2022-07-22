Selen Görgüzel: Sünnet derisinden elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor
Oyuncu Selen Görgüzel, yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıkladı.
Hamdi Alkan’ın eski eşi, 43 yaşındaki şarkıcı Selen Görgüzel, sünnet çocuklarının, kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyledi.
"ANLATSAM İNANMAZSINIZ"
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Selen Görgüzel, İstanbul'a gündem yaratacak bir kişisel cilt bakımı yaptırmak için geldiğini söyledi.
Özel bir klinikte sünnet çocuklarının sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Selen Görgüzel şöyle konuştu:
"Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış"
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