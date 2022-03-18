Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı

18 Mart 2022 Cuma, 14:46

En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve 9 yıllık eşi Selen Görgüzel yollarını ayırdı. 2014 yılında hayatlarını birleştiren Alkan ile Görgüzel çifti resmen boşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Haber Global'de yer alan habere göre; haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Görgüzel, Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden taşınarak Etiler'e yerleşmişti.

"ÖMÜR BOYU DOSTUZ"

Mahkeme sonrası Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan... Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." açıklamasını yaptı.

Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşıdı.