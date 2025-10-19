Selena Gomez evlilik sonrası ilk kez kamera karşısında

Selena Gomez ile Benny Blanco, ilk kez evli bir çift olarak kameraların karşısına çıktı. 33 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gomez ile 37 yaşındaki ünlü müzik yapımcısı Blanco, dün Los Angeles’ta düzenlenen 2025 Akademi Müzesi Galası’nda birlikte boy gösterdi. Üç hafta önce resmen evlenen çift, bu gala ile halka açık bir etkinlikte yan yana gelmiş oldu.

Gomez ve Blanco’nun birlikte kırmızı halıda yer aldığı bu etkinlik, çiftin evliliklerinin ardından ilk büyük organizasyon olarak kayda geçti. İkilinin mutlulukları, basın mensupları ve hayranları tarafından ilgiyle takip edildi. Gomez’in şık kıyafeti ve Blanco’nun elegant stili, çiftin uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Selena Gomez ile Benny Blanco, 2025 Emmy Ödülleri’nde birlikte kırmızı halıda yer aldıktan kısa bir süre sonra, 27 Eylül’de Santa Barbara’da düzenlenen özel bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkili, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl Aralık ayında nişanlanmış ve düğün hazırlıklarını özel bir şekilde tamamlamıştı. Çiftin evlilikleri, hayranları ve magazin basını tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Gala gecesinde, çiftin mutluluğu ve samimi halleri gözlerden kaçmazken, birlikte objektiflere poz vermeleri de etkinliğin en konuşulan anları arasında yer aldı.