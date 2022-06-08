Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, doğum günü ne zaman? Selin Şekerci'nin boyu kaç?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:41

Selin Şekerci, 1 Haziran 1989 İzmir doğumludur. Şekerci, baba tarafından Arap anne tarafından Azerbaycan kökenlidir. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan Şekerci, birçok özel tiyatroda yer aldı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizide konuk oyuncu oldu.

SELİN ŞEKERCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER



İstanbul'a gelen Şekerci, reklam filmlerinde ve dizilerde oynamaya başladı. Şekerci'nin ilk büyük projesi Melekler Korusun adlı dizi oldu. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 başrolünü oynadığı Kaçak gelinler dizisinde yıldızı parlamıştır. 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

SELİN ŞEKERCİ FİLMLERİ

Ay Büyürken Uyuyamam

Sevgili Komşum

Benden Ne Olur?

Annesinin Kuzusu

SELİN ŞEKERCİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Selin Şekerci son olarak İbrahim Selim ile birlikteydi. Çiftin ilişkileri yaklaşık 7 ay sürdü.