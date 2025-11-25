Selin Yağcıoğlu-Kerem Bürsin ikilisi sosyal medyada gündem oldu. Yağcıoğlu, 35'inci yaş gününü Kerem Bursin ile Kapadokya'da kutladı. Peki, Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu kaç yaşında, nereli?

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

15 Kasım 1990'da İstanbul’da dünyaya gelen 29 yaşındaki Selin Yağcıoğlu, aslen Trabzonlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanındı.

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN HAYATI

Yağcıoğlu, lise yıllarında aşk yaşadığı Gökhan Balarısı ile 2018 yılında dünyaya girdi. Bu evlilikten 2019 yılında Su adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, boşanmıştır.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Henüz taraflardan resmi ve net bir "sevgiliyiz" açıklaması gelmese de, sosyal medya hamleleri dikkatlerden kaçmadı. Selin Yağcıoğlu, 35. yaş gününde Kerem Bürsin ile Kapadokya'da kutladı. Kerem Bürsin'in, Yağcıoğlu'nun doğum günü paylaşımını beğenmesi ve makarna emojisi ile yorum yapması, taraftarlar tarafından ilgili ilk sinyal ve "sessiz onay" olarak yorumlandı.