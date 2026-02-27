Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.02.2026 11:06:00
Haber Merkezi
Selma Konak'tan duygulandıran paylaşım: Volkan Konak yaşasaydı 59 olacaktı

Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, 59'uncu doğum gününde eşi Selma Konak’ın duygusal paylaşımıyla anıldı. 33 yıllık hayat arkadaşına "Kalbin bana emanet" diye seslenen Selma Konak'ın videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

Karadeniz müziğine kattığı eşsiz yorumu ve "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla milyonların gönlünde taht kuran Volkan Konak, yaşasaydı bugün 59. yaşını kutlayacaktı. Usta sanatçının eşi Selma Konak, bu özel günde takipçilerini hüzne boğan bir paylaşım yaptı.

31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs’taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Vefatının ardından geçen ilk doğum gününde (27 Şubat), eşi Selma Konak sessizliğini yürek burkan bir veda ile bozdu.

"DİBİ KADAR CEHENNEMİN..."

Üç çocuk annesi Selma Konak, 33 yıllık hayat arkadaşı için paylaştığı videonun altına şu dizeleri ekledi:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan’ım. Doğum günün kutlu olsun."

 
 
 
 
 
İlgili Konular: #Volkan Konak