Arap müziğinin efsane isimlerinden Semira Tevfik hayatını kaybetti. Peki, Semira Tevfik kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Semira Tevfik neden öldü?

SEMİRA TEVFİK KİMDİR?

1935 yılında Lübnan’da dünyaya gelen Suriye kökenli Semira Tevfik, çocuk yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.

Mısırlı müzisyen Tawfiq Bayoumi ile tanışarak tevaşih müzik formunu öğrenmeye başlayan sanatçı 1960’lı yıllarda müzik kariyerini zirveye taşıdı.

Semira Tevfik, eserlerinde özellikle dabke ve tarab gibi geleneksel Arap müziği tarzlarını yorumlamış, bu alanlarda klasikleşmiş şarkılar seslendirmiştir.

Halk ezgilerini modern orkestralarla birleştirerek Arap müziğinde kendine özgü bir yol açtı.

Lübnan, Suriye ve Ürdün’de geniş kitleler tarafından sevilmiş, ‘Bedu şarkılarının kraliçesi’ diye anılmıştır.

Semira Tevfik; Arap müziğinde halk ezgilerini popülerleştiren, özellikle Ortadoğu’da sevilen, klasikleşmiş şarkılara imza atmış önemli bir sanatçıdır.

ŞARKICI SEMİRA TEVFİK NEDEN ÖLDÜ?

Arap müziğinin unutulmaz seslerinden biri olarak kabul edilen Semira Tevfik, tedavi gördüğü Dubai’deki hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.